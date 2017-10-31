FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında açılan TUSKON davası dün devam etti. Aralarında TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, Kavurmacı savunma yaptı.
KAVURMACI'YA TAHLİYE YOK
Kavurmacı, görüntülere rağmen TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda hükümeteyönelik yapılan hakaret içeriklikonuşmayı alkışlamadığını veayağa kalkmayarak protesto ettiğiniiddia etti. Güllüoğlu'nun sahibi Güllü de "Bank Asya, en çok iş hayatımda banazarar veren banka olmuştur. BankAsya'ya para yardımı değil, günahımıvermem" dedi. Mahkeme, Kavurmacı ve Güllü'nün tutukluluk hallerinin ve mal varlıklarındaki tedbirin devamına karar verdi. 10 tutuklu ise tahliye edildi.
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