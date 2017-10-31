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Kıvırmacı

TUSKON’da darbe söylemlerini alkışladı. Mahkeme karşısına çıkınca “Alkışlamadım” dedi.

Kıvırmacı
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında açılan TUSKON davası dün devam etti. Aralarında TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, Kavurmacı savunma yaptı.

​KAVURMACI'YA TAHLİYE YOK
Kavurmacı, görüntülere rağmen TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda hükümete yönelik yapılan hakaret içerikli konuşmayı alkışlamadığını ve ayağa kalkmayarak protesto ettiğini iddia etti. Güllüoğlu'nun sahibi Güllü de "Bank Asya, en çok iş hayatımda bana zarar veren banka olmuştur. Bank Asya'ya para yardımı değil, günahımı vermem" dedi. Mahkeme, Kavurmacı ve Güllü'nün tutukluluk hallerinin ve mal varlıklarındaki tedbirin devamına karar verdi. 10 tutuklu ise tahliye edildi.
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