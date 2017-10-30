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FOX TV'den tescilli 'cü 'e maaş

Hrant Dink suikastında derin bağlantıları ortaya çıkan ve Pensilvanya ile direk temaslı olduğu saptanan 'e FOX TV sahip çıkmaya devam ediyor. 'cü Ercan Gün'ün adı Fatih Portakal'ın sunduğu Fox ana haberin künyesinde yer alıyor. Fox TV FETÖ militanı Gün'e maaş vermeye devam ediyor.

FOX TVden tescilli FETÖcü Ercan Güne maaş

'nün medyadaki karanlık isimlerinden FOX TV Haber Müdürü 'ün gerçek yüzü gün gün ayrıntılarıyla ortaya çıkıyor. FETÖ'nün medyadaki gazeteci görünümlü tetikçilerinden Gün'ün Hrant Dink cinayetindeki rolü apaçık deşifre oldu. Gün, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. FETÖ'nün emniyet ve adliyedeki militanlarıyla yakın temas halinde olan Gün, örgüt adına algı operasyonlarını yürütüyordu.

İşte ihanetin belgesi! FOX TV'den FETÖ'cü Ercan Gün'e destek!

FETÖ-FOX TV İŞ BİRLİĞİ
FETÖ'nün FOX TV ile işbirliği de halen devam ediyor. Tescilli FETÖ militanı Ercan Gün'e sahip çıkan FOX TV, Gün'ün işine son vermeyerek maaş ödemeye devam ediyor. Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haberin künyesinde, Ercan Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan rapora göre Ercan Gün'ün kullandığı her iki telefonda da FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Bylock yüklendiği tespit edilmişti
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 20:29
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