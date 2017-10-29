Türkiye'nin Cumhuriyet oluşunun 94. yıldönümü... Hepimiz nasıl kurulduğunu biliyoruz hukuki boyutunuysa bugünkü yazısında Murat Bardakçı yazmış.

Bardakçı'nın Meclis Arşivi'nden ulaştığı belgeler ve o belgelerin hikayesi..

Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te ilân edilmiş olduğunu bilmeyenimiz yoktur ama kararın ne şekilde alındığı, yani hukukî boyutunun ne olduğu konusu üzerinde pek durulmamıştır. İşte, karar meselesinin ayrıntıları: Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 akşamı saat sekizde Anayasa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören kanunu kabulü ile ilân edildi ve yapılan değişiklikler yayınladığım bu belge ile kayıt altına alındı.

Bugün, Türkiye'nin Cumhuriyet oluşunun 94. yıldönümü... Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun!

Cumhuriyet'in nasıl ilân edildiğini mutlaka okumuş yahut işitmişsinizdir: Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya'deki eski köşkte yemektedirler, Paşa "Yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz" demiş, hemen çalışmaya başlamışlar ve ertesi gün, yani 29 Ekim'de de Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet ilân edilmiş, Mustafa Kemal Paşa da Reisicumhur seçilmiştir.

Kararın nasıl alındığını, yani ilânın hukukî boyutunun ne şekilde olduğunu hep merak etmiştim. Meclis zabıtlarında gerçi bu konuda bilgiler vardı ama Cumhuriyet'in ilân kararının veriliş biçiminin kaydedildiği zabıtların dışında asıl ilân belgesinin de mevcut olması gerekirdi ve bu kayıt şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı.