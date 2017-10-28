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, ile görüştü

ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı , telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan ile Putin'in Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliği konularına değinen iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği konusuna da değindi.

Görüşmede Ekim sonunda yapılacak olan Astana toplantısı da ele alındı. Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı , görüşme sırasında 'ın ve onun şahsında tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladı.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 23:11
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