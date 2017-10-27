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Yola bak şoför!

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförü direksiyonu bıraktı. Telefona daldı. Onlarca insanın hayatını tehlikeye attı. Kural tanımazlığı bununla da kalmadı. Hız sınırını bile aştı...

Yola bak şoför!
İzmir - Aydın otoyolunda Kamil Koç firmasına ait 16 RH 737 plakalı yolcu otobüsünü kullanan şoför, insanların hayatını hiçe saydı. Seyir halindeyken cep telefonuyla dakikalarca oynadı. Umursamazlığı bununla da kalmadı. Ardından aynı otoyolda bulunan Selatin Tüneli'nde hız sınırının 80 kilometre olmasına rağmen saatte 110 kilometre hız yaptı. Göz ucuyla da yola baktı. Vurdumduymaz sürücünün kural ihlalleri ise ön tarafta oturan bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı. Daha sonra o görüntüler internette paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları o şoförün ihmalkarlığına nefret yağdırdı:

Sizin gibi sürücüler yüzünden ailemi kaybettim!
Bu kişi trafikten men edilmeli.
Cezasının kesilmesi için illa birilerinin ölümüne neden olması mı gerek?
Bu nasıl bir şoför böyle bunlara canımızı emanet ediyoruz!
Bence şoförler telefonlarını otobüsün içerisindeki bir kasaya bırakmalı.
Şükürler olsun ki kaza olmamış. Nasıl hesap verecektin!
Telefonuna değil, yola bak şoför!



ESKİ SÜRÜCÜLERİ ATILMIŞ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, aynı firmaya ait bir yolcu otobüsünün şoförü de en sol şeritte seyir halindeyken, cep telefonuyla oynamış ve bir yolcu tarafından görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından o şoför, en yakın terminalde otobüsten indirilerek, firma tarafından işine son verilmişti.
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