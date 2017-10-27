Sizin gibi sürücüler yüzünden ailemi kaybettim!
Bu kişi trafikten men edilmeli.
Cezasının kesilmesi için illa birilerinin ölümüne neden olması mı gerek?
Bu nasıl bir şoför böyle bunlara canımızı emanet ediyoruz!
Bence şoförler telefonlarını otobüsün içerisindeki bir kasaya bırakmalı.
Şükürler olsun ki kaza olmamış. Nasıl hesap verecektin!
Telefonuna değil, yola bak şoför!
ESKİ SÜRÜCÜLERİ ATILMIŞ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, aynı firmaya ait bir yolcu otobüsünün şoförü de en sol şeritte seyir halindeyken, cep telefonuyla oynamış ve bir yolcu tarafından görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından o şoför, en yakın terminalde otobüsten indirilerek, firma tarafından işine son verilmişti.
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