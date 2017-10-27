Kılıçdaroğlu İsveç büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde planlı görüşmelerine devam ediyor.
CHP Lideri, son olarak İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund'u konuk etti.
Basına kapalı yapılan görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.
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