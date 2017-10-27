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ile görüştü

Lideri karşısında yayılarak bacak bacak üstüne atan İsveçli elçi, bazı partililerin tepkisine neden oldu.

Kılıçdaroğlu İsveç büyükelçisi ile görüştü

Genel Başkanı Kemal , partisinin genel merkezinde planlı görüşmelerine devam ediyor.

CHP Lideri, son olarak 'u konuk etti.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 16:14
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yasar yasar

kımlerın yalagına su tasıdıgı bellı ıste .

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 17:12
murat murat

yakışmadı sayınkılıçdaroğlu okimkikarşında bacak bacakustuneatıyor altı ustu bır buyukelçi ayıp ona o şansı vermıyecektınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 16:29
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