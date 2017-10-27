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Erdoğan cami açılışında o sureyi okudu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını bugün açılışı gerçekleştirilen Ankara Ulus'taki 'nde kıldı.

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  • 27 Ekim 2017, Cuma 13:57
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