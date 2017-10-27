Erdoğan cami açılışında o sureyi okudu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Melike Hatun Camisi'ne geçti. Erdoğan, Melike Hatun Camisi'nde 'Fatiha' suresini okudu.

Başbakan Yıldırım da cuma namazını Erdoğan ile beraber kıldı. Daha Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, camide vatandaşlarla selamlaştı.