AK Parti MKYK toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal açıklama yaptı.

SORU: Melih Gökçek istifasını yarın açıklayacak... Balıkesir Belediye Başkanı Uğur da Pazartesi günü açıklama yapacağını söyledi. Şayet istifa etmezse nasıl bir yol izlenecek?

"İstanbul, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etti. Ankara yarın istifa edeceğini açıkladı. Balıkesir Belediye başkanından da aynı adımları bekliyoruz.

Burada meseleyi isimler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Burada demin de söyledim şimdi siyasi partilerin sosyolojik olarak bu denetim sürecinde, yani AK Parti'ye seçmenin yüklediği iki seçim arası dönemde sosyolojik ve siyasi denetim bir görevdir. Tabi ki AK Parti'nin genel başkanı istişare ederek, AK PArti'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Bu da demokratik meşruiyete uygundur.

Ha bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla kara propagandalar yürütüyorlar. Ha bunu yapmazsa, bunun sonuçları yine demokratik meşruiyet zemininde konuşulur, tartışılır, istişare edilir ve yeni kararlar verilir."

"BÜYÜK KONGRE 12 EYLÜL'DE"

Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir.

"HEPİMİZ BİR GÜN YERLERİMİZİ BİRİLERİNE BIRAKIRIZ"

Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar.

"GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim yok. Bizim, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum, bizim gündemimizde bir erken seçim yok.

BÜYÜKADA DAVASINDAKİ TAHLİYELER

Maalesef Alman Dışişleri Bakanı seçim öncesi sürdürdüğü hoş olmayan tavrını sürdürüyor. Kullandığı ifadeler öncelikli olarak bizim hakimlere, savcılara yani bu ülkenin hakimlerine, savcılarına, hukuk sistemine, yargısına hakarettir. Bu ülkede müzakereyle, uluslararası görüşmelerle yargı karar vermez. Yargı kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığı gereği karar verir. Dışişleri Bakanının kullandığı, Schröder'in arabuluculuk yaptığı ve bu arabuluculuğun sonucunda da söz konusu tutukluların serbest bırakıldığı ifadesi son derece çirkin bir ifadedir."



