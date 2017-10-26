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'ya getirilen lı liderler yaşananları anlattı



KIRIM BAYRAĞI VE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
İki isim, büyükelçilik binasına gelişlerinde Tatar bayrağı ve çiçeklerle karşılandılar.

Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) başkan yardımcıları Çiygöz ve Ümerov, yürütülen müzakerelerden serbest bırakıldıklarında haberdar olduklarını dile getirdi:

"Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Petro Poroşenko'nun adımları çok önemli. Bu adımları şahsen hissettik. Bu bizden geçerek bütün ülkemize yayıldı çünkü hiç kimse bunun olacağına inanmıyordu. Buraya geldiğimizde Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na şahsen şükranlarımızı iletmek istedik ancak yoğun programlarından dolayı buluşma imkanımız olmadı. O yüzden şöyle bir anlaşmaya vardık: Biz Kiev'e döndükten sonra en kısa zamanda buraya gelip teşekkürlerimizi şahsen sunmak isteriz."
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 19:34
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