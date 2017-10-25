Türkiye Çinli turiste hazırlanıyor

Çin'de 2018 yılının 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edilmesi iki ülke arasındaki turizm hacminin artacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Çin'de yapılacak tanıtım faaliyetlerine ilişkin planlamalar tüm hızıyla sürerken turizm sektörü temsilcileri de daha fazla Çinli turist çekmek üzere hazırlıklara başlamış durumda. 2018'de 500-550 bin arasında Çinli turistin ülkemize geleceği öngörülüyor.



China Today Türkiye dergisi'nin haberine göre, Çinli turistlerin Türkiye'de yoğun olarak ziyaret ettikleri İstanbul, Pamukkale, Kapadokya, İzmir gibi destinasyonlarda özel tanıtım projeleri hazırlanıyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, özellikle Çin ve Asya ülkelerine yönelik yeni projeler hazırladıklarını söylüyor. Çin'den daha fazla turist çekebilmek için neler yapmaları gerektiğine ilişkin ayrıntılı araştırmalar yaptıklarını anlatan Bayındır, "Sosyal medya dahil çeşitli kanallarda İstanbul tanıtımı yapacağız. Çinlilerin kültürel yapı ve günlük hayat konusunda alıştığımız turist profilinin dışında bir yapısı var. Onlara hitap edecek noktaları hedef alacağız" diyor.

KAPADOKYA VE PAMUKKALE HAZIRLANIYOR

Çinlilerin ülkemizde en çok ziyaret ettikleri Kapadokya bölgesinde de hazırlık var. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Çin'de daha etkili tanıtım yapmak için yerel yönetimden destek istediklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Çin'de yapılacak çalışmalarda da etkin olarak rol almaya hazır olduklarını belirtiyor. Geçen yıllarda olduğu gibi 2018'de de Çin'deki turizm fuarlarına katılacaklarını vurgulayan Dinler, daha çok ve etkin tanıtım yapmak gerektiğine dikkat çekiyor.

Dinler, hali hazırda Kapadokya'ya Çinli turistin gelmeye devam ettiğini aktarırken, önemli bir soruna da dikkat çekiyor. Kapadokya'ya gelen Çinli turistlerin düşük fiyatlı tur paketleriyle geldiğini, konaklama ve ulaşım dışında yaptıkları alışverişlerde karşılaştıkları fiyatlara şaşırdıklarını ifade eden Dinler, "Tur paketlerinde yeni bir düzenlemeye gidilmeli" diyor.

Çinli turistlerin Kapadokya'daki mağara otellerde konaklamayı ve balon turu yapmayı tercih ettiklerini aktaran Dinler, şöyle konuşuyor: "Çin halkının Türkiye'ye karşı ciddi bir ilgisi var. Tur paketlerinin düşük fiyatla satılması da bu ilgiyi artırıyor. 2018 Yılının Çin'de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi bilinirliğimizi daha da artıracaktır. Hedefimiz üst gelirli Çinliyi çekmek olmalı."Kapadokya'daki otellerin Çinli turistlerin beklentilerini karşılayabilecek düzeyde olduğunu, az sayıda da olsa Çince personel çalıştırdıklarını söyleyen Dinler, potansiyelin artması durumunda gelen talebe bağlı olarak düzenlemeler yapabileceklerini belirtiyor.

Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Pamukkale'nin geldiğini söyleyen Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Murat Şen ise, 2018'den çok umutlu olduklarını ifade ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önümüzdeki aylarda Çin'de tanıtım faaliyetleri olacağını aktaran Şen, bu çalışmaların Türkiye'ye gelişleri hızlandıracağına inandıklarını kaydediyor.

Şen, 2018'de ülkemize 500 binin üzerinde Çinli turistin geleceği öngörüsünde bulunuyor. Daha fazla Çinli turist çekebilmek için öncelikle ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini savunan Şen, "Bir özel havayolu şirketi Çin'deki büyük bir eyalete haftada dört sefer düzenleyecek. Bizim hedeflediğimiz Çinli turist sayısına ulaşabilmemiz için bu yeterli değil. Ulaşım kolaylığı sağlanarak büyük şehirlerden tarifeli uçak seferleri artırılmalı" diyor.

Kapadokya ve Pamukkale arasında Çinli turistlere yönelik en azından haftada bir kez uçak seferinin konulmasını öneren Murat Şen, şunları söylüyor: "Pamukkale ve Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan iki eşsiz bölgedir. Çinlilerin ilgisini çekmek için kültür ve tarih ürünlerimizin yanı sıra başka araçları da kullanmalıyız. Örneğin Çin'in ünlü simalarını ağırlayabilir veya bölgemizde bir dizi çekimi yapılmasını sağlayabiliriz."

İZMİRLİLER ÇİN'E GİDİYOR

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de, Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından Çin'de yapılacak tanıtımların Bakanlığın öncülüğünde başladığını kaydediyor. Bakanlığın çalışmalarına etkin katılacaklarını anlatan İşler, yerel yönetimlere de konunun önemini aktardıklarını kaydediyor. Kasım ayında İzmir'den 15 kişilik bir heyetle Çin'e gidecekleri bilgisini veren İşler, orada bölgelerinin tanıtımı ve turizmde işbirliği olanaklarını konuşmak için çalışacaklarını kaydediyor.

Çinli turistin en çok aradığı kültür, tarih, inanç ve gastronominin Ege'de bulunduğunu anımsatan İşler, "Deniz ürünleri ağırlıklı beslenen Çinliler için Ege'nin sunduğu lezzetler sınırsız. Bölgemizin gastronomisi onlar için çekim ve cazibe gücü oluşturuyor" diyor.

Çin'den gelen mevcut turist sayısının artması durumunda hızla yapılanmaya hazır olduklarını aktaran İşler, bekle-gör mantığıyla hareket edeceklerini, gerekirse çok hızlı bir dönüşüme açık olduklarını kaydediyor.

ÇİNCE REHBERLER ÇOĞALMALI

Çince Rehberler Derneği (ÇİRED) Başkanı Abdülkadir Tanrıdağlı da, Çin'den Türkiye'ye 2018 yılında gelecek turist sayısının 450-550 bin civarında olacağı tahmininde bulunuyor. Ülkemizin milli havayolu Türk Hava Yolları'nın uçuş kapasitesinin bu rakamı ancak karşılayabileceğini tahmin eden Tanrıdağlı, özel havayollarının da yeni uçuşlar koyması gerektiğini savunuyor.

Ülkemize gelen Çinli grupları gezdiren profesyonel turist rehberlerinin temsilcisi olarak gözlemlerini aktaran Tanrıdağlı, başta İstanbul olmak üzere her bölgedeki otellerin Çinli turistlerin damak zevkine uygun lezzetleri restoranlarında servis etmesi gerektiğini vurguluyor. Çinlilerin buna çok önem verdiğine dikkat çeken Tanrıdağlı, otelcilere öncelikle kahvaltı mönülerine yapımı çok basit olan 'pilav lapası'nı eklemelerinin Çinli misafirleri için çok büyük bir jest olacağını ifade ediyor.

Türkiye'de Çince dilinde çalışan rehber sayısının 184 kişi olduğu bilgisini veren Tanrıdağlı, bunların 135'inin aktif çalıştığını vurgulayarak rehber açığına dikkat çekiyor. ÇİRED olarak bu açığı kapatmak için çalışma yapabileceklerini belirten Tanrıdağlı, önlerinin açılması halinde kısa sürede bu sorunu çözebileceklerini iddia ediyor.

ÇİNLİ TURİST NE İSTİYOR?

Deniz-kum-güneş için tatil yapmıyorlar. Şehir gezmek, tarih, kültür, inanç, gastronomi merkezlerini ziyaret etmek istiyorlar

El sanatları ile ilgililer; halı, deri, kuyum almıyorlar. Yeme-içmeyi merak ediyorlar. Özelikle deniz ürünlerini tercih ediyorlar.

Aktarmalı değil, direkt uçuşları seviyorlar.

Temiz hava ve yeşil tutkunular. Güneşi, sıcak havaları sevmiyorlar.

Çinli seyahat severlerin yüzde 59'unu kadınlar oluşturuyor.

İnterneti ve sosyal medyayı kullanma oranı çok yüksek. Seyahate çıkan Çinlilerin yüzde 89'u yaşadıklarını internetten paylaşıyor.

Gittikleri yerlerde Çince hizmet almaktan hoşlanıyorlar. Mesela Çince bilen otel personeli memnuniyet derecelerini yükseltiyor.

Çinliler ödemelerini kredi kartıyla değil China Union Pay ile yapıyor.



PAYLAŞIM EKONOMİSİ TAM GAZ

Devlet Bilgi Merkezi'ne bağlı Paylaşım Ekonomisi Araştırma Merkezi'nin yayımladığı bir rapora göre, Çin'de paylaşım ekonomisinin toplam işlem hacmi 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 103 artarak 3.45 trilyon RMB'ye ulaştı. Aynı dönemde sektörle bağlantılı insan sayısı, önceki yıla göre 100 milyon artarak 600 milyona yükseldi.

BİR düşünün: Ofiste çalışıyorsunuz; arabanız otoparkta, hiçbir işe yaramadan öylece duruyor; üstelik bir de otopark parası ödüyorsunuz. Ya bu başıboş arabayla biraz para kazanma şansınız olsaydı?

Bu sorunun yanıtı ilk olarak birkaç yıl önce belirdi. 2013'te PP Car Rental (şimdi Start Car Rental) otomobil kullanımını artırarak ulaşım imkanlarını çoğaltmayı amaçlayan, araç sahiplerine de gelir sağlayan bir iş kurdu.

Şu an itibarıyla 16 büyük şehirde verilen bu hizmet 600 bin araç sahibini ve bir milyon kayıtlı kullanıcıyı kapsıyor. Bu yeni otomobil kullanma tarzı giderek popülerleşiyor. Şubat 2017'de rakip şirketlerden Atzuche 400 milyon RMB'ye yakın taze kaynak yaratmayı başardı.

Son birkaç yılda paylaşım ekonomisi giyim, yemek, konaklama, ulaşım gibi alanlarda günlük hayatımızı önemli ölçüde değiştirdi. Ulaşımı ele alalım. Araç çağırma uygulaması Didi Chuxing, iş yerine günlük sehayatlerimizi kolaylaştırdı ve bisiklet paylaşım hizmeti yolculuklarımızı ilk kilometresinden son kilometresine dek daha keyifli bir deneyim haline getirdi.

Paylaşım Ekonomisi Araştırma Merkezi'nin raporu, sektörün önümüzdeki birkaç yıl boyunca yılda ortalama yüzde 40 gibi bir hızla büyüyeceğini ve 2020 itibarıyla ülke GSYİH'sinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturacağını tahmin ediyor.





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