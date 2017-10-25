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Sır telefonda neler var?

Türkiye gazetesi yazarlarından Batuhan Yaşar, bugün yazdığı yazıda ABD'nin ajan 'un telefonu için Türkiye'ye verdiği notayı ele aldı.

Sır telefonda neler var?

Türkiye gazetesi köşe yazarlarından Batuhan Yaşar, bugün köşesinde yazdığı yazıda ABD Konsolosluğunda yakalanan ABD-FETÖ ajanı 'un telefonu için ABD tarafından Türkiye'ye verilen notayı ele aldı ve ABD'nin hangi bağlantıların ortaya çıkmasından korkmuş olabileceğini değerlendirdi.

İşte Yaşar'ın o yazısı

ŞAŞIRTAN NOTA

Hepimiz bir anda Metin Topuz'un cep telefonu için verilen "ABD notası" ile irkildik..

Washington Ankara'ya telefonu hemen "iade edin" diyordu..

Demek telefonun da notası oluyormuş..

Bağımsız Türk mahkemeleri iddiaları soruşturmaya devam ediyor:

- Her şey didik didik ediliyor..

- İrtibatlar araştırılıyor..

- Kontaklar tespit ediliyor..

- Metin Topuz kimden talimat alıyordu?

- Aldığı talimatları kimlere iletiyordu..

- FETÖ ile kurduğu direkt irtibat..

İşte bütün bunların hepsi Metin Topuz'un cep telefonunda gizli..

Sizce stratejik ortağımız bunların ortaya çıkmasını ister mi?

O telefon şimdilerde didik didik ediliyor..

Biraz daha beklemekte fayda var..

Çok ciddi gelişmeler arifesindeyiz:

- Metin Topuz'un telefonu üzerinden yapılan konuşmalar..

- Gönderilen ve alınan mesajlar..

- Zekeriya Öz irtibatı..

Delil olarak dosyaya girecek..
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 08:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ayhan ayhan

abd nin çok önemli bir ismini almışız ki bir telefona bu kadar önem veriliyor bence o telefondan metin topuzun cia-fetö ile olan bağlantıları ortaya çıkacaktır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 13:51
ihsan ihsan

abd ve konsolosluk yargılansın darbeci terörist olduğu kanıtlansın dünyayada ilan edilsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 10:06
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