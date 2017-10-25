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İstanbul'da korkutan

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ın, fabrikanın çatısında bulunan kumaş deposunda çıktığı iddia edildi

İstanbulda korkutan yangın

'nde bir tekstil fabrikasında çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etti öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının, fabrikanın çatısında bulunan kumaş deposunda çıktığı iddia edildi. İlk edinilen bilgilere göre yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 10:05
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