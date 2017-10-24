Ragıp Soylu sordu ABD'li sözcü saçmaladı!

SABAH muhabiri Ragıp Soylu'nun Rakka'da terör örgütü YPG'nin Öcalan posterleri açmasıyla ilgili sorusuna ABD'li sözcü Nauert 'bunu desteklemediklerini' belirtti. Ragıp Soylu, YPG'li teröristlerin ABD'nin açıklamasını yalanlayarak Öcalan'ı övdükleri videolar yayınladığını sorması üzerine ise ABD'li sözcü ilginç bir yanıt verdi.
Nauert ile arasında yaşanan atışmayla ilgili Ragıp Soylu Twitter'dan şunları paylaştı:
"ABD Dışişleri Sözcüsü, YPG'yle ilgili sorduğum bir soruya devlet-özel ortaklığı olan bir medya grubuna çalıştığımı söyleyerek cevap verdi. Sözcüye çalıştığım şirketin özel olduğunu belirttiğimde ise, medya grubunun hükümet tarafından fonlandığını söyledi. Kel alaka? Yok."
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