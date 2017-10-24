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sordu 'li sözcü saçmaladı!

Dışisleri sözcüsü , SABAH gazetesi muhabiri 'nun terör örgütü PYD ile ilgili sorusuna cevap vermek yerine skandal sözler sarf etti.

Ragıp Soylu sordu ABDli sözcü saçmaladı!

SABAH muhabiri 'nun Rakka'da terör örgütü YPG'nin Öcalan posterleri açmasıyla ilgili sorusuna 'li sözcü Nauert 'bunu desteklemediklerini' belirtti. Ragıp Soylu, YPG'li teröristlerin ABD'nin açıklamasını yalanlayarak Öcalan'ı övdükleri videolar yayınladığını sorması üzerine ise ABD'li sözcü ilginç bir yanıt verdi.

Ragıp Soylu sordu ABD'li sözcü saçmaladı!


Nauert ile arasında yaşanan atışmayla ilgili Ragıp Soylu Twitter'dan şunları paylaştı:

"ABD Dışişleri Sözcüsü, YPG'yle ilgili sorduğum bir soruya devlet-özel ortaklığı olan bir medya grubuna çalıştığımı söyleyerek cevap verdi. Sözcüye çalıştığım şirketin özel olduğunu belirttiğimde ise, medya grubunun hükümet tarafından fonlandığını söyledi. Kel alaka? Yok."
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  • 24 Ekim 2017, Salı 23:31
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