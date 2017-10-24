Meral Akşener'in partisine katılacağını açıklayan Ali Türkşen'in Twitter hesabından partinin logosunu paylaşmasıyla sosyal medyada alay konusu oldu. 8 çizgili güneş logosuyla ilgili birbirinden komik yorumlar yapıldı. Logo, FETÖ mensuplarının 'milli yemeği' olan maklubeye benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları partinin ismini de 'Maklube Partisi' koysunlar şeklinde bir öneride bulundu...
Meral Akşener'in logosu alay konusu oldu
Meral Akşener'in partisinin logosu sosyal medyada fena Tİ'ye alındı...
Meral Akşener'in partisine katılacağını açıklayan Ali Türkşen'in Twitter hesabından partinin logosunu paylaşmasıyla sosyal medyada alay konusu oldu. 8 çizgili güneş logosuyla ilgili birbirinden komik yorumlar yapıldı. Logo, FETÖ mensuplarının 'milli yemeği' olan maklubeye benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları partinin ismini de 'Maklube Partisi' koysunlar şeklinde bir öneride bulundu...
Etiketler: meral akşener , logo
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