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'in su alay konusu oldu

'in partisinin su sosyal medyada fena Tİ'ye alındı...

Meral Akşenerin logosu alay konusu oldu

'in partisine katılacağını açıklayan Ali Türkşen'in Twitter hesabından partinin sunu paylaşmasıyla sosyal medyada alay konusu oldu. 8 çizgili güneş logosuyla ilgili birbirinden komik yorumlar yapıldı. Logo, FETÖ mensuplarının 'milli yemeği' olan maklubeye benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları partinin ismini de 'Maklube Partisi' koysunlar şeklinde bir öneride bulundu...
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  • 24 Ekim 2017, Salı 00:03
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