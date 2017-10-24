Meral Akşener'in partisine katılacağını açıklayan Ali Türkşen'in Twitter hesabından partinin logosunu paylaşmasıyla sosyal medyada alay konusu oldu. 8 çizgili güneş logosuyla ilgili birbirinden komik yorumlar yapıldı. Logo, FETÖ mensuplarının 'milli yemeği' olan maklubeye benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları partinin ismini de 'Maklube Partisi' koysunlar şeklinde bir öneride bulundu...



