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İçişleri Bakanlığı 'li Başkanın sözleri için müfettiş görevlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a skandal sözlerle hakaret eden 'li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

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İçişleri Bakanlığınca, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri üzerine müfettiş görevlendirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Eşkinat'ın 23 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazetede çıkan Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıyla ilgili haberi ihbar kabul ederek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Bakanlığın da konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 22:21
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