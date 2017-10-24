CHP’li başkandan alçak sözler

CHP Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçe Kongresinde konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, büyük bir skandala imza attı. Eşkinat halkı tahrik ederek devlete karşı ayaklanma çağrısı yaptıve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulundu. CHP'lilerin bu sözleri alkışlaması ise büyük tepki topladı.

Başsavcılık, 23 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazetede çıkan Eşkinat'ın CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıyla ilgili haberi ihbar kabul etti.



Savcılık, Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

İşte Eşkinat'ın Erdoğan hakkında o alçakça sözleri:

"1980'den sonra bu ülkenin demokrasisinin üzerinden ciddi bir tren geçti, paramparça ettiler. 1980 sonrası yeni demokrasi oluşturuluyor denilen siyasette baktık ki, tematik kurultaylar yerine, liderlerin kamplaşması kurultayları yaşandı. Hiç plan program önemli değil. Sizinkiler, bizimkiler, yahu sizinkiler de Cumhuriyet Halk Partili bizimkilerde Cumhuriyet Halk Partili. Hele bugün bir faşist diktatör var, altını çizerek söylüyorum, bedeli neyse bunun suçunu katlanarak söylüyorum. Bir Faşist diktatöre karşı, bu halkın ayaklanmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak CHP'nin yerel yöneticileridir, milletvekilleridir, onun Genel Başkanındır. Ama her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partili üyeleridir" diyerek Türk milletine karşı büyük bir ihanete imza attı.