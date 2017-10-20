Hayırdır Özkök bir kaşıntınız mı var?

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya FETÖ iftirası atan İsmail Küçükkaya'yı ve dış güçlerle karanlık bağlantıları olan işadamı maskeli Kızıl Soros Osman Kavala'yı savunma görevi yine Doğan Medya'ya kaldı! İsmail Küçükkaya'nın alçak iftirasının avukatlığına soyunan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Osman Kavala'yı da "masum ve aydın bir işadamı" olarak tanıtmaya çalıştı!

İşte Özkök'ün skandal yazısından o bölümler:

Savcının dosyayı görüp programı sunan İsmail Küçükkaya'nın ifadesini almasını bile beklemediler.

Yıldırım hızıyla toplandılar ve FOX TV hakkında rekor ceza kararı aldılar

Neymiş, bir bakanın eşinde ByLock çıktı diye yalan haber yapmışlar...

Gerekçesi de şu:

"Haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz..."

Şimdi benim de vatandaş olarak şunu sorma hakkım yok mu...

O büyük ve tarihi Kabataş yalanının ve iftirasının üzerinden tam 4 yıl geçti...

O yalanı söyleyen, o yalanı günlerce ekranlarından yayan...

Toplumun bireyleri arasına kin ve nefret duygusunu eken...

O televizyonlara bugüne kadar ne ceza verdiniz?

Ali Yarbayımızın ailesi hakkındaki o yalanları durmadan ekranlarına taşıyan, tartışa tartıya kaşıyan televizyonlara bu kadar büyük telaşla ne cezası verdiniz de biz duymadık...

Yani bilin ki bu telaş gözümüze fena halde battı ve ister istemez soruyoruz.

Kararı siz mi aldınız...

Yoksa emir yüksek yerden mi geldi...

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Önceki gün uçakta gözaltına alınan işadamı Osman Kavala'yla ilgili bilgilerim şöyle:

Adını ilk defa 12 Eylül döneminde işittim.

Genç bir işadamıydı ve askeri yönetime karşı demokrasi savaşı veren Yeni Gündem gazetesinin finansörüydü.

İlk çıktığı yıllarda ve Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başladığı yıllarda Erdoğan'ı destekledi.

FETÖ kumpaslarını ilk fark edip tavır alan Türk aydınlarından biriydi.

Türkan Saylan vefat ettiğinde, eşi Prof. Ayşe Buğra ile cenazesinde mezara kadar yanındaydı.

Büyük Türk yazarı Tarık Buğra'nın damadıdır.

Balyoz kumpasını ortaya çıkaran Dani Rodrik ve eşi Pınar Doğan'ı destekledi.

O günlerde Balyoz dahil bütün davaları "askeri vesayetin zayıflatılması" olarak görüp savunan liberallerle Dani Rodrik'i bir araya getirip bu davadaki yanlışlıkları dinlemeleri için bir toplantı düzenledi.

Ama eski yol arkadaşı liberaller bu toplantıya katılmayı reddetti.

Orhan Pamuk'un ve birçok başka Türk aydınının parlak kitaplarını basan İletişim Yayınları'nın ortağıdır.

Yani savcı arkadaş, polis arkadaş...

Ensar tacizcisine bile yapmadığın bir muamele ile uçaktan apar topar alıp götürdüğün insanın arkasında böyle büyük bir sessiz aydın sicili vardır.