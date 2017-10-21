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Erdoğan ve 'den kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları telefon konuşmasında ikili ilişkilere ve Suriye konusuna değindiler.

Erdoğan ve Putinden kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları telefon konuşmasında ikili ilişkilere ve Suriye konusuna değindiler.

Kremlin'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İki taraf Rusya ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilişkilerin mevcut durumundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ankara'da 28 Eylül 2017 tarihinde ticari ve ekonomik alan başta olmak üzere varılan anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Suriye sorunu üzerine yapılan fikir alışverişinde Astana süreci çerçevesindeki ortak çalışmalar olumlu değerlendirildi. Ekim ayı sonunda Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerinin perspektifleri ele alındı. Suriye krizinin çözüm sürecinde eylemlerin koordine edilmesinde pratik konulara değinildi.

Özel temasların devam edilmesi konusunda anlaşıldı. Genel olarak görüşme hem ikili hem de bölgesel işbirliğin güçlendirmesine yönelikti. "
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 09:38
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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BGK BGK

Dünyayı ileride yönetecek güç NATO ABD değil ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜDÜR TC akılı davranıp gerçek vefakar koruyucu dostlarını seçmelidir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 12:24
S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

rusya ile türkiye şu anda hedef durumundadır.ekonomik,savunma ve mit ile kgb birlikde çalışmalıdır.çünkü süriyede şu anda ne kadar casus var?esedin yerine gelecek olan derhal büyük bir askeri hareket düzenlemeli kime karşı ilk önce pyd ve ypg ye karşı.rusya,iran,çin,türkiye,süriyedeki gruplar birleşip bu işi üstlenmelidir.merak etmeyin ırak kürtlerinden yardım gelmez.tek çıkarları o da abd ve israil onlarında gücü yok.süriyenin toprak bütünlüğünü korumak için esed gitmeli ve yerine bir isim düşünülmelidir.türkiyeye yakın bir isim olmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 12:22
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