Kalbini çaldı!

Afyonlu Tahsin Gökhasan, Şanlıurfalı Nur ile nişanlandı. Genç kadının ailesine 44 bin lira kaptırdı. Gelini almak için Şanlıurfa’ya gittiğinde de dolandırıldığını anladı. Kız tarafı evi boşaltıp sırra kadem basmıştı...
Evlilik vaadiyle kandırılan bir genç, hayatının tokadını yedi! Afyonkarahisar'da yaşayan 3 çocuk babası Satılmış Gökhasan, büyük oğlu TahsinGökhasan'ı (29) evlendirmek için gelin arayışına girdi. Bir tanıdıkları Şanlıurfa'da yaşayan Halim Demir'in kızı Nur'u(20) önerdi. Bununüzerine Gökhasanailesi, 3 Ekim'deŞanlıurfa'da oturanDemir ailesinin evinegiderek kızı istedi. Burada nişan töreni gerçekleşti. Gökhasan ailesi, kız tarafına 15 bin lira başlık parası, 23 bin liralık altın ve çeyiz parası olmak üzere toplam 44 binlira verip, Afyon'a gitti. Düğün davetiyesi bastırıp hazırlıkları tamamlayan Gökhasan ailesi, durumu telefonla kız tarafında bildirdi. Demir ailesi ise 1 haftamüsaade istedi. 1 hafta sonra nişanlısına ulaşamayan Tahsin Gökhasan, gelini almak için babasıyla birlikte Afyon'danŞanlıurfa'ya gitti.
Afyonkarahisar'danŞanlıurfa'yagelini almayagiden baba veoğlu, nişanyaptıkları evinboş olduğunugörüncegözyaşlarınaboğuldu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Nişan töreninin yapıldığı eve giden baba ve oğlu, pencerede "kiralık" ilanını görünce şok geçirdi. İçeri girip evin boşaltıldığını görünce dolandırıldıklarını anlayan babaoğul, durumu polise haber verdi. Yaşadıkları şokun üzerine gözyaşlarına boğulan ikili, evlenme vaadiyle kendilerini dolandıran Demir ailesinden şikayetçi olduklarını söyledi. Bu hafta sonu evlenmeyi hayal ederken sahte gelin tarafından dolandırılan Tahsin Gökhasan, "Hayallerim yıkıldı. Beni evlilik vaadiyle dolandıranların yakalanmasını istiyorum" dedi.
Tahsin Gökhasan, kendisinievlilik vaadiyle kandıran nişanlısıNaz Demir ile nişan törenindeböyle fotoğraflanmıştı.
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