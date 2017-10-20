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  1. Kilosu 13 bin lira
  2. 10 milyonunu 3 bin TL’ye verecek

Kalbini çaldı!

Afyonlu , Şanlıurfalı Nur ile nişanlandı. Genç kadının ailesine 44 bin lira kaptırdı. Gelini almak için Şanlıurfa’ya gittiğinde de dolandırıldığını anladı. Kız tarafı evi boşaltıp sırra kadem basmıştı...

Kalbini çaldı!
Evlilik vaadiyle kandırılan bir genç, hayatının tokadını yedi! Afyonkarahisar'da yaşayan 3 çocuk babası Satılmış Gökhasan, büyük oğlu Tahsin Gökhasan'ı (29) evlendirmek için gelin arayışına girdi. Bir tanıdıkları Şanlıurfa'da yaşayan Halim Demir'in kızı Nur'u (20) önerdi. Bunun üzerine Gökhasan ailesi, 3 Ekim'de Şanlıurfa'da oturan Demir ailesinin evine giderek kızı istedi. Burada nişan töreni gerçekleşti. Gökhasan ailesi, kız tarafına 15 bin lira başlık parası, 23 bin liralık altın ve çeyiz parası olmak üzere toplam 44 bin lira verip, Afyon'a gitti. Düğün davetiyesi bastırıp hazırlıkları tamamlayan Gökhasan ailesi, durumu telefonla kız tarafında bildirdi. Demir ailesi ise 1 hafta müsaade istedi. 1 hafta sonra nişanlısına ulaşamayan , gelini almak için babasıyla birlikte Afyon'dan Şanlıurfa'ya gitti.


Afyonkarahisar'dan Şanlıurfa'ya gelini almaya giden baba ve oğlu, nişan yaptıkları evin boş olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Nişan töreninin yapıldığı eve giden baba ve oğlu, pencerede "kiralık" ilanını görünce şok geçirdi. İçeri girip evin boşaltıldığını görünce dolandırıldıklarını anlayan babaoğul, durumu polise haber verdi. Yaşadıkları şokun üzerine gözyaşlarına boğulan ikili, evlenme vaadiyle kendilerini dolandıran Demir ailesinden şikayetçi olduklarını söyledi. Bu hafta sonu evlenmeyi hayal ederken sahte gelin tarafından dolandırılan Tahsin Gökhasan, "Hayallerim yıkıldı. Beni evlilik vaadiyle dolandıranların yakalanmasını istiyorum" dedi.


Tahsin Gökhasan, kendisini evlilik vaadiyle kandıran nişanlısı Naz Demir ile nişan töreninde böyle fotoğraflanmıştı.
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