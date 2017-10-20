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DHKP-Cli teröristler hakkında karar verildi

DHKP-Cli teröristler hakkında karar verildi
DHKP-C militanı Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davasında flaş karar! Özakça'ya tahliye kararı verildi. Nuriye Gülmen'in ise tutukluluğuna devam kararı çıktı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, açlık grevi yapan tutuklu Semih Özakça hakkında sağlık koşullarını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Nuriye Gülmen hakkında ise tutukluluğa devam kararı çıktı.

ELEKTRONİK KELEPÇE ŞARTI
Özakça hakkındaki tahliye kararı elektronik kelepçe şartıyla verildi.
  • 20 Ekim 2017, Cuma 16:37
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