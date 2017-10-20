DHKP-Cli teröristler hakkında karar verildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, açlık grevi yapan tutuklu Semih Özakça hakkında sağlık koşullarını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Nuriye Gülmen hakkında ise tutukluluğa devam kararı çıktı.
ELEKTRONİK KELEPÇE ŞARTI
Özakça hakkındaki tahliye kararı elektronik kelepçe şartıyla verildi.
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