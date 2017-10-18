Albayrak: “2018 yılında borda büyük bir vizyon patlatacağız”

Eskişehir kent merkezindeki çeşitli ziyaretlerin ardından helikopterle Kırka Bor Maden İşletmesine gelen Albayrak'ı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Kırka Bor İşletmesi Müdürü Ersan Ayten ve diğer ilgililer karşıladı.





Bakan Albayrak, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Keleşer'den işletme hakkında brifing aldı.

Daha sonra işletmeyi gezen Albayrak ve beraberindekilere bor madeniyle ilgili bilgi verildi.







"2018 YILINDA BORDA BÜYÜK BİR VİZYON PATLATACAĞIZ"

Borun önemine değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi:



"Dünyanın en büyük bor sahası. 300 sene, belki 400 sene dünyaya yetebilecek bor rezervine sahip. Bu sene büyük bor rekorunu kıralım. Bu yıl en büyük üretim satış rekorunu kıralım. 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacağız inşallah. Sürpriz ama. Bunu patlattığımız zaman hem dünyaya güzel bir mesaj olur. Burada çok güzel bir alan var, rezerv var, tesis var, kadro var, insan kaynağı var. Un var, şeker var, yağ var helva artık kaymaklı mı olur? Onun en kralını yapmalıyız."









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve beraberindeki heyet, ardından AR-GE merkezini gezerek helikopter ile Kırka'dan ayrıldı.



