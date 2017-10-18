Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari’de bölücü terör örgütleri tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan ve dün memleketinde toprağa verilen Eskişehirli asker Seçkin Arıkan’ın evini ziyaret etti.
Çukurca'deki operasyonlarda hainlerin önceden tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu, aralarında Eskişehirli Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın da olduğu 4 asker şehit olmuştu.
Dün şehit Arıkan için cenaze töreni düzenlenirken, bugün Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak şehit evini ziyaret etti. Baba Arif Arıkan'a başsağlığı dileyen Bakan Akbayrak'a, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay eşlik etti.
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