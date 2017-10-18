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'tan ne ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari’de bölücü terör örgütleri tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan ve dün memleketinde toprağa verilen Eskişehirli asker Seçkin Arıkan’ın evini ziyaret etti.

Bakan Albayraktan şehit evine ziyaret
Çukurca'deki operasyonlarda hainlerin önceden tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu, aralarında Eskişehirli Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın da olduğu 4 asker şehit olmuştu.



Dün şehit Arıkan için cenaze töreni düzenlenirken, bugün Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ni ziyaret etti. Baba Arif Arıkan'a başsağlığı dileyen Bakan Akbayrak'a, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay eşlik etti.



'ın Eskişehir programı ise gün boyu sürecek.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 15:32
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