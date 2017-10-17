CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal akşam saatlerinde üçüncü kez ameliyata alındı. Kafasındaki basınç artışına müdahale ediliyor...
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal'ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.
Baykal beyninde oluşan ödem nedeniyle bugün ameliyat edilmişti. Yaklaşık iki saat süren ameliyat tamamlandı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
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