Baykal uyutuluyor, ziyaret yasak

Sağlık Bakanı Demircan, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şu anda endişe edilecek bir durumda değiliz" dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş de "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın ödem oluşması ve kafa içi basıncının artması nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat iyi geçti. Şu anda uyutuluyor. Yeni kanama yok. Ancak ziyaret yasağı getirdik" dedi.

Dün beyne giden damarda oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal bu Sabah beyindeki kanama ve ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş: "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verildi. Beyinde basınç artınca ameliyata alındı" diye açıklama yaptı.

ZİYARET YASAĞI GELDİ

Ameliyat sonrası Baykal 'ın uyutulduğunu anlatan İbiş, "Enfeksiyona karşı ziyaret yasaklandı. Çok ciddi bir hastalık geçirdi"dedi.

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Baykal'ın yaklaşık 2 saat süren ameliyatı tamamlandı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. CHP'nin doktor milletvekillerinden Metin Lüftü Baydar hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Beyinde ödem artmıştı ameliyat kararı verildi. Beyindeki kanlanmanın tam olduğu, beyin dokusunun canlı olduğu gözlendi. Beynin içindeki ödem boşaltılarak ameliyat bitirildi. Sağlık durumu iyidir. Beyindeki bütün damarlar çalışmaktadır. Canlı olmayan bir doku yoktur.'

SABAH DOKTORLAR İYİ DEMİŞTİ...

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil" bilgisini vermişti.

BAKAN DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA: YENİ MÜDAHALE YAPILIYOR

Daha sonra beyindeki ödem ve kanam nedeniyle baykal ameliyata alındı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İbni Sina Hastanesinde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Bakan Demircan, Baykal'a gerekli müdahalelerinin yapıldığını vurgulayarak, "Gerekli müdahalelerden sonra yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz. Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstünden gelecek buradaki tedavisi sonucunda sağlığına kavuşacağını umut ediyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Gerekli açıklamayı hastahane yakacak. Bir müdahale daha yapılıyor Baykal'a. Ailesine geçmiş olsun diyoruz" ifadesini kullandı.