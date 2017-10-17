Fetullahçı Terör Örgütü'nün tetikçilerinden İhsan Yılmaz İngiltere'ye kaçtı. Yurt dışında Türkiye aleyhinde yazılar yazarak yalan ve iftiralarla karalama operasyonuna katıldı. İhsan Yılmaz'ın eşi Arzu Yılmaz'ın da kendisi gibi azılı FETÖ'cü olduğu ve bukalemun gibi renk değiştirdiği anlaşıldı.







Arzu Yılmaz'ın İngiltere'ye kaçmadan önce Türkiye'de başörtülü, muhafazakar bir kişi olarak dolaşırken İngiltere'de ise tam tersi bir kılığa girdi. Yılmaz, bazen DHKP-C'li, bazen PKK'lı bazen de Gezi'ci gibi görünerek tipik FETÖ'cü portresi çizdi.









GEZİCİLERE ŞİRİN GÖRÜNME ÇABASI

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından cezaevine atılan hainleri savunan Yılmaz, gezicilere de şirinlik yapmayı ihmal etmiyor. İngiltere'de katıldığı bir koşu öncesinde video çeken Yılmaz şunları söylüyor: "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra maalesef halan içeride olan 200 bine yakın hizmet gönüllüsü veya hizmet gönüllüsü olmayan insanlar için koşacağım. Koşarken kimleri düşüneceğim; Nuriye ve Semih'i düşüneceğim. Berkin Elvan'ı düşüneceğim, Ali İsmail Korkmaz'ı düşüneceğim, Veli Saçılık'ı düşüneceğim ve onlara dua edeceğim"

Türkiye'de hain darbe girişimi sonrası cezaevine konulan FETÖ'cülere yurt dışından itirafçı olmamaları için 'yanınızdayız' mesajı gönderen firari FETÖ'cüler keyif içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Arzu Yılmaz 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra şezlongda keyif çatarken dertlenmiş...



