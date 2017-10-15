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TSK orayı kuşattı: Kaçacak yerleri kalmayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatılan , bölgede geçişlerin kontrol edilebileceği çok önemli bir konuma sahip olduğu ortaya çıktı.

TSK orayı kuşattı: Kaçacak yerleri kalmayacak

Suriye sınırını geçen Mehmetçik, İdlib'in yanı sıra operasyonu için de hazırlıklarını sürdürüyor.

BEREKET DAĞI KUŞATILDI
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin elinde bulunan Afrin'i de alarak bölgeyi terörden temizlemeye hazırlanan Mehmetçik, ilk olarak bölgede stratejik öneme sahip olan 'nın kuşattı.

Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki dağı çembere alan TSK, bölgedeki ÖSO güçlerine destek olarak Fırtına atışlarını da sürdürüyor.

BEREKET DAĞI'NIN STRATEJİN ÖNEMİ
Afrin-Halep, Afrin-İdlib geçişlerinin sağlandığı ve Türkiye sınırına da oldukça yakın olan Bereket Dağı, bölgenin koridoru olarak görülüyor.

KAÇACAK YERLERİ KALMAYACAK
Bereket Dağı'nın alınması, olası bir operasyonda PYD'li teröristlerin tüm çıkışlarının da kapatılması anlamına geliyor.

Astana görüşmelerinde de Özgür Suriye Ordusu'na teslim edilmesi istenen Bereket Dağı, bunun kabul görmemesi üzerine kuşatıldı.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 11:06
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