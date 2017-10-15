Devlet Bahçeli'yi devirip CHP-HDP ve MHP üçlüsüyle kaos koalisyonu kurmayı hedefleyen fakat başarılı olamayan Fetullah Gülen, Akşener'i yeniden sahaya sürerek parti kurdurttu. FETÖ'nün son umudu olarak görülen Akşener, halktan yeterince ilgi görmedi. Bunun üzerine başta, Hürriyet olmak üzere Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri devreye girerek parlatma görevini üstlendi.
DOĞAN MEDYASININ AKŞENER'İ CİLALAMA OPERASYONU
Doğan Medyası ise Akşener'i cilalamak için ne yapacağını şaşırmış durumda... FETÖ'yle ilişkisi açıkça ortaya çıkmasıyla halktan Akşener'e ilgi gösterilmemesini hazmedemeyen Hürriyet, harekete geçti. Pensilvanya'dan talimat almışçasına Akşener'i cilalama operasyonuna girişti. Her defasında yerli ve milli duruş sergileyen Devlet Bahçeli'yi karalamaya çalışan Doğan Medyası, Akşener'i ise göklere çıkarıyor. Meral Akşener'in yeni kurduğu partiyi kurtarıcı olarak gösteren Hürriyet, bugünkü haberinde ise cilalama operasyonuna girişti. İşte o haber:
Doğan Medyası aylardır Meral Akşener'i parlatmak için haberler yapıyor. İşte o haberlerden sadece bir kaçı:
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Meral Aksener kripto FETO cu ve meshur cok iyi bilinen birinci sinif VATAN HAINI dir. Bu kadin Milli ve yerli de degildir. Bu kadin ABD ci ve Israil cidir. Ben Musluman bir Turk olarak yerli ve Milli olan Cumhurbaskanimiz ERDOGAN dan baskasina oyumu vermem, veremem. Dikkat edin Hurriyet, Cumhuriyet ve Sozcu gazeteleri Meral Aksener i allayip, susleyip, bufleyip, cilalayip bize satmaya calisiyorlar. Sakin kanmayin, sakin yutmayin bu gazetelerin yapmak istedigini. Bu ladini boyasalarda, makjaylasalarda VATAN HAININI hic bir sey degistirmeyecektir. Milyonlarca Musluman Turkler, bizler oyumuzu seve seve Milli ve yerli Baskomuan ERDOGAN a verecegiz.
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