Erdoğan “birileri rahatsız oldu” demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'daydı.. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in resmi davetlisi olarak gittiği ülkede Erdoğan için sıcak karşılama ve sevgi seli görüntüleri ziyarete damga vurmuştu.

Aleksandar Vuciç bugün düzenlenen ortak basın toplantısında, gece yarısı Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bakanlar kurulu heyetiyle birlikte saatlerce havaalanında beklediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım geldiğiniz için ve getirdiğiniz bakanlar için teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım gece yarısına kadar sizin gelişinizi bekledik." demiş, Erdoğan'a hayranlığını ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

Bir zamanlar Bosna Hersek'teki Müslüman katliamıyla tartışılan Sıbistan, bugün Türkiye ve Müslüman dostu bir ülke haline geldi. Fetullahçı terör örgütünün yayın organı Sözcü gazetesi işte bu dostluk manzarasını hazmedemedi, manşetiyle tam bir FETÖ aparatçiği olduğunu bir kez daha gösterdi. "Sırp Kasabı'ndan helal et alıyoruz" manşetiyle çıkan Sözcü gazetesi, sanki Müslümanları çok düşünürmüş gibi "22 yıl önce Bosna'da binlerce Müslümanı katleden Sırplardan 5000 ton et gelecek. Böylece eti ucuz yiyeceğiz. Afiyet olsun!" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu hayranlık derecesinde gösteren Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç'i de "Müslüman katili" olarak suçlayan Sözcü gazetesi, sırf Türkiye-Sırbistan dostluğunu sabote etmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu sağlam köprüyü dinamitlemek için FETÖ'cü yüzünü gösterdi. FETÖ'nün hizmet ettiği "karanlık akıl"ın çıkarlarına hizmet eden Sözcü gazetesi bir kez daha suçüstü yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde valilerle yaptığı görüşmede Bunlar Sırbistan'ı falan AB arka kapısı gördüğü için "Türkiye buralara uzandı he, olmaz böyle şey. Buna karşı da bazı tedbirler geliştirmemiz gerekir" anlayışının içindeler. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın kabinesi ile bizi karşılaması ezberleri bozan bir girişimdir. Novi Pazar'da halkla kaynaşmamız birilerini rahatsız etmiştir." Diyerek, Sırbistan gezisinden Batı'da birilerinin rahatsızlığına dikkat çekmişti.

Bugün Sözcü gazetesinin manşeti, o gazetenin kimlerin sözcüsü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sözcü'nün "Sırp kasabı" diyerek suçladığı 90'larda radikal bir Sırp milliyetçisiydi, ancak geçmişinden pişmanlık duyarak yeni bir sayfa açmış, 2008'de Sırp İlerleme Partisi'ni kurarak milliyetçi geçmişiyle arasına çizgi çekmişti. 2012'de AFP haber ajansına verdiği röportajda, "Değiştiğimi saklamıyorum… Bundan gurur duyuyorum" demişti. Sözcü FETÖ'cü taktikle Vuciç'i 22 yıl önceki sözlriyle vurup bugün geldiği noktadan hiç sözetmedi. "Karanlık akıl" Sözcü'sünün yaptığı algı operasyonundaki tek amaç Türkiye ile Sırbistan dostluğunu sabote etmek, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç'i Erdoğan ile dostluğundan ötürü de linç etmek.







