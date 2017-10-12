FETÖ-CHP işbirliğinin kanıtı

ByLock yazışmalarında CHP ile FETÖ ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Fetullah Gülen'in Onursal Genel Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın iki yöneticisi arasında geçen ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Genel Sekreteri Salih Yaylacı arasındaki ByLock yazışmalarında şok ifadeler deşifre oldu. Konuşmalarda CHP ile olan işbirliği de açıkça ortaya çıkıyor. CHP'nin FETÖ'den talimat alarak siyaset yaptığı mesajlarda anlaşılıyor.
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