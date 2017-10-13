Teröristbaşı Gülen'den alçak tehdit

FETÖ elebaşı Gülen, 9 Ekim tarihindeki konuşmasında alçakça tehditlerde bulundu. Örgütün internet sitesinden yayınlanan konuşmanın ilgili bölümünde Gülen, "Bomba olsak patlasak, helikopter uçursak morallerini bozsak..." diyerek örgüt mensuplarına mesajlar gönderdi. Teröristbaşının konuşmasındaki ilgili bölüm:



"Muzârî kipi olunca, demek ki; bugün onu diliyorlar, söndürmek istiyorlar; söndürmede bir türlü doyma bilmiyorlar, 'Bir daha! Bir daha!' diyorlar. 'Bir daha!.. Şunu kapattık; şunu da kapatsak, şunu da kapatsak!.. Şu çelmeyi yaptık; şunu yere serdik; fakat hâlâ var, ayakta bazıları duruyor; şunları da bir el-ense ile yere sersek! Şunu da bir künde ile yere sersek! Şunun da başına bir bomba olsak, patlasak! Şunun da getirip başında bir helikopter uçursak, morallerini bozsak!..' Şeytan akıllarına ne getiriyorsa, o ışığı söndürmek için hemen hepsini yapmaya, akıllarına gelen her şeyi, geceyi-gündüzü beklemeden yapmaya çalışıyorlar. Gece, akıllarına geliyorsa, 'Aman fevt etmeyelim!'; gündüz akıllarına geliyorsa, 'Aman, gece bastırır, fevt etmeyelim!' demelerine rağmen… "Yutfiû" da yine muzârî kipi; "Sürekli üfleyip duruyorlar: Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim!.." diyorlar. Neyi söndürmeye çalışıyorlar?!."