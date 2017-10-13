Tek sınav tek model

TEK SINAV İKİ OTURUM: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), dil sınavı hariç Haziran ayında cumartesi günü yapılacak.
İki oturumlu bir sınavla gerçekleşecek. Öğrenciler tek sınav başvurusu yapacak. Tek ücret ödeyecek.
ÖNCE TEMEL YETERLİLİK TESTİ: Birinci oturumda sınava giren tüm adayların, Temel Yeterlilik Testi kapsamında temel sözel ve sayısal becerileri ölçülecek. Türkçeden 40, Matematikten 40 soru olacak. İlk oturumda toplam 80 soru sorulacak.
İKİNCİ OTURUM ALAN SINAVI: Öğrenciler bu sınavda Türk dili ve Edebiyatı- Coğrafya-1'den 40 soru, Sosyal Bilimlerden;
(Tarih-Coğrafya-2, Felsefe grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 40 soru, Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimlerinden 40'sorudan oluşan testleri çözecek.
İkinci oturumda toplam 160 soru sorulacak.
PEDOGOGLARA SORULACAK:
Sınavın başlama saati belli değil. Sınavda birinci oturumda, 80 ikinci oturumda 160 soru yer alacak.
HESAPLAMA: Sözel Puanı: Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya- 1 testinin ağırlığı yüzde 50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 50 olacak.
Sayısal Puanı: Matematik testinin ağırlığı yüzde 50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı yüzde 50 olacak.
Eşit Ağırlık Puanı: Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, Matematik testinin ağırlı yüzde 50 hesaplanacak.
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Sınavdan başarılı olmak için geçen yıllarda olduğu gibi 150 ve 180 barajı devam edecek. Birinci oturum Temel Yeterlilik Testinden 150 alan öğrenci 2 yıllık önlisans programına başvuru yapabilecek.
200 ALANA 2. YIL SINAV YOK: Birinci oturumdan 200 ve üstü alan aday, isterse ikinci yıl ön lisans programlarına direk başvurabilecek ya da ilk oturuma girmeden ikinci oturuma katılabilecek. Puanı önceki yılki puanına göre hesaplanacak.
BAŞARI SIRALAMASI DEVAM: Hukuk, Tıp, Mühendislik gibi alanlardaki başarı sıralaması şartı devam edecek.
ÖZEL YETENEK AYNI: Temel Yeterlilik Testinden en az 150 alan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edecek.
BAŞARI PUANI HESAPLAMASI: Yeni sistemde ortaöğretim başarı puanı geçmişte olduğu gibi devam edecek.
MESLEK LİSELERİNİN ÖNÜ AÇILACAK: Eski sistemde çoklu puan sisteminden kaynaklı, tercih yapamayan meslek lisesi öğrencilerinin daraltılmış puan türlü yeni sistemde üniversiteye girişte önleri açılacak. Engelli adaylara yönelik düzenlemeler devam edecek.
15 DAKİKA KURALINDA ESNEME: ÖSYM ile görüşüldü geçen sene yaşanan sıkıntılar bu sene yaşanmayacak veya asgari düzeyde yaşanacak.
Güvenlik ve konfor arasında bir denge oluşturulacak.
DİL TESTİ AYRI SINAV: Dil puanından bir lisans programına yerleşmek isteyen adaylar Cumartesi gün sınavına katılacak. Pazar günü dil testi gerçekleşecek. Adaylara 80 soru sorulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.