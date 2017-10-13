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yakınına dava açan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt

CHP Genel Başkanı 'nun şikayeti ile El Bab şehidi 'ın ailesine açılan soruşturmada 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verildi.

Şehit yakınına dava açan Kılıçdaroğluna tokat gibi yanıt
Samsun'da Piyade Uzman Onbaşı 'ın cenazesine gönderilen CHP çelenkleri, şehit yakınları tarafından istenmemiş ve boş bir bahçeye atılmıştı. Şehit yakınları "HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken cenazeye katılan vatandaşlarda şehit yakınlarına alkışlarla destek vermişti. Olanları hazmedemeyen şehit yakınlarına dava açmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şehit yakını Fatih Taşkın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

BASAVCILIK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA 'ŞEHİT' TOKADI
"Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" karar veren Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, şu tespitlerde bulundu: "Şehit yakınının çelengin üzerindeki "Cumhuriyet Halk Partisi" ibareli yazıyı sökmesi 'mala zarar verme' olarak değerlendirilemez. Çelenge zarar verildiği kabul edilse dahi, çelengin mülkiyeti şehit yakınlarına ait olduğu için "başkasına ait mal" olarak da değerlendirilemez"

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  • 13 Ekim 2017, Cuma 21:56
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

chp kusatilmis bir parti sil bastan yenilenmesi sart taban ginede oy veriyor ona sasiyorum insanlar kendini guncellemiyor parti ayarsiz saz gibi her telden ayri ton cikiyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.10.2017 11:38
MEHMET MEHMET

bu adamın bass dan farkı yok bass gitti bir gün buda basss ıp gidecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.10.2017 10:33
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