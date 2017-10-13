Şampanya kör etti!

Talihsiz olay Ocak ayında İstanbul Kadıköy'deki Dorock XL adlı gece kulübünde meydana geldi. Bankacı Nagihan Örküş, arkadaşlarıyla gittiği kulüpte eğlenirken yüzüne isabet eden şampanya şişesi mantarı yüzünden görme yetisini büyük oranda kaybetti. Sol gözünden yaralanan genç kadın defalarca ameliyat olmasına rağmen iyileşemedi. Örküş, kulübünyetkilileri ve kazaya nedenolan barmen hakkında suçduyurusunda bulundu. Savcılık "Taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı.
'İŞİMDEN OLDUM...'
Kazadan sonra işsiz kaldığını söyleyen Nagihan Örküş, şöyle konuştu: "Kazayı duyururken yazdığım tweetlerde paramolmadığı için dava açamıyorum gibi bir ifade var ve bu yanlış anlaşıldı. Evet, işsiz kaldım, fakat bu kazadan dolayı işsiz kaldım. Burada kastettiğim dava masrafları. Ne madden, ne de manen bununla ilgilenecek durumda olmadığım için dava açmam gecikti." Şişe mantarının isabet etmesiyle gözünden 3 ameliyat geçirdiğini, 4'üncüsünü de olacağını ifade eden Örküş, şunları kaydetti: "Davayı kazanırım ya da kazanmam, buna hukuk karar verecek. Ben maddi olarak zararımın tazminini talep ediyorum. Dava açmayagerek kalmadan anlaşmakistedim ama olmadı. Şu an engelli raporu alamıyorum. SGK bana 'Tedavi bittikten sonra malülen emekli olabilirsin' dedi. Ama bunun da tedavi bittikten sonra tespiti gerekiyor. Gözümün yüzde 100 kurtulma ihtimali de var, 3 ameliyat geçirdim,dördüncüyü de olacağım amaşu an sol gözüm yalnızca yüzde10 görüyor. Sorumlular cezasını çekmeli."
Kadıköy'deki Dorock XL isimli mekanda meydana gelen olay güvenlikkameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde NagihanÖrküş'ün gözüne şişe mantarının isabet ettiği alenen anlaşılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.