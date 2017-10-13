Hürriyet yine Türkiye karşıtı frekanstan yayında!

ABD kaynaklı vize krizinin ardından Türkiye'nin bağımsız ve güçlü bir ülke olarak izlediği politika, ne ilginçtir ki Hürriyet gazetesinin yine frekansını karıştırdı. Türkiye'de yayın yapan Hürriyet gazetesi, Amerikan frekansına bağlandı! Hürriyet'in köşelerinden Türkiye'ye karşı ABD'nin yanında saf tutan yazılar geldi. Giderayak Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini sabote eden Büyükelçi John Bass'ın veda resepsiyonuna gidip "Bass'ın buruk vedası" yazısıyla neredeyse gözyaşı dökecek kıvamda yazı kaleme alan Murat Yetkin'den sonra bugün de Ertuğrul Özkök, o bildik üslubuyla tarafını ABD'den yana seçti.

Bugüne kadar Batı'ya tek kelime eleştiri getirmeyen Özkök, bugün de ABD'ye tek kelime edemedi. Aksine Türkiye'de yükselen ABD aleyhtarlığını aklınca ti'ye alarak, aslında Amerikan aleyhtarlığından duyduğu rahatsızlığı açık etti.

Özkök yazısında skandallarla "BASS"ıp giden ABD Büyükelçisinin de eleştirilmesine tepki gösterdi. Yazısında "Başkentlerde mantık kalmayınca" gibi bir ifadeye de yer veren Özkök, müstemleke gazeteciliğinin nadir örneklerinden birini sergiledi.

İşte skandal yazısından bir bölüm:

GÜNÜN TESTİ

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KOALİSYONU HANGİSİDİR

a) Milliyetçi İslamcı koalisyonu.

b) Ulusalcı solcu koalisyonu.

c) Ulusalcı İslamcı koalisyonu.

d) Kemalist ulusalcı koalisyonu.

e) Kemalist ülkücü koalisyonu.

f) Hiçbiri...

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DOĞRU CEVAP: Amerikan aleyhtarlığı ve her şeyin altında CIA arama koalisyonu.

Baksanıza önüne gelen ABD'ye çakıyor da çakıyor...

BÜYÜKELÇİYİ 'DÖVMEK' İŞTE EN AKILLI TAKTİK BU

DİKKAT ediyorum...

Ankara, dün yukarıdan en aşağı durmadan, ABD'nin giden büyükelçisine vuruyor...

Yani olay Washington'a kadar taşınmıyor...

Büyükelçi de yarın öbür gün ülkesine döneceğine göre, iki hafta sonra mesele kalmaz diye düşünülüyor olmalı...

"Düşük level'lı (seviyeli) bir bilgisayar oyunu" da diyebilirsiniz... Yine de iyidir...

Başkentlerde mantık kalmayınca, savaşı ekrana kilitlemek her zaman en akıllı yoldur. Ne de olsa, sanal âlemde dökülen kan gerçek değildir...

