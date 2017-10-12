Erdoğan'a dev destek! Senin yanındayız #DikDuracağız

Bölgesinde ve uluslararası camiada lider ülke Türkiye, yerli ve milli atılımlarla hamle üzerine hamle yapıyor. Dev projelerin birini bitirip diğerine başlayan Türkiye'nin mega projeleri emperyalist ülkeleri rahatsız ediyor. Ajanlarını Türkiye'ye gönderip içerideki yerli işbirlikçilerini de kullanan karanlık odaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Gezi olaylarından 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine gelene dek Türkiye'de Erdoğan'ı devirmek için kalleşçe girişimlerde bulundular.

KUKLA GİBİ KULLANACAKLARI BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR

Uluslararası camiada yerini alan Türkiye'nin başarılı yükselişini engellemek isteyen güçler topyekün saldırıya geçti. Son olarak ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk görevlisinin yakalanmasının ardından uygulamaya sokulan alçakça kararlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı hedefliyorlardı. Fakat Türkiye ABD'nin kararına rest çekerek anladıkları dilden karşılık verdi. Saldırıların perde arkasında ise kendi istedikleri gibi kullanamadıkları bir Türkiye var. Geçmişte emperyalist güçlerin karşısında el pençe duran liderlerden bugün dik duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarından rahatsızlık duyuyorlar.







ARTIK BÖYLE BİR TÜRKİYE YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen valiler toplantısında, Türkiye'nin güçlü duruşunu kabullenemeyen tüm ülkelere meydan okudu. Erdoğan, "böyle bir Türkiye yok artık. Uluslararası rekabette de yerini alacak bir Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

DİK DURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için sosyal medya üzerinden #DikDuracağız hashtagiyle yanındayız mesajı verildi. Twitter kullanıcıları "7 düvele karşı yanındayız" diye yazdı. İşte o tweetlerden bazıları:







