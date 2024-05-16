Zincir bir restoranda motokuryelik yapan Ata Emre Akman'ın ölümünde yasak aşk detayı

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YASAK AŞK KURBANI MI?

Akman, "Ata'nın sipariş götürdüğü apartmanda bu caninin babasının daha öncesinde birlikteliği olduğu söylenilen bir kadın oturuyormuş ama o kadın da bir başkasıyla evli. O caninin babası eski kadın arkadaşına 'senin imam nikahlı eşini öldüreceğim' diyor. Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş, onu da tehdit ediyor ve 'senin oğlunu öldüreceğim' diyor. Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; 'artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz' diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı" dedi.