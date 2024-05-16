Zincir bir restoranda motokuryelik yapan Ata Emre Akman'ın ölümünde yasak aşk detayı

Balıkesir'de zincir bir restoranda motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, bir eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülmüştü. Ata Emre Akman'ın acılı annesinden dikkat çeken bir yasak aşk iddiası geldi. Oğlunun hayalinin dünyayı gezmek olduğunu da söyleyen acılı anne "Ev bakacakken mezar yeri baktık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Balıkesir'de, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan ve bir eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) annesi Zuhal Akman, E.Ö.'yü azmettirdiğini iddia ederek babasının da cezalandırılması gerektiğini söyledi.
YASAK AŞK KURBANI MI?
Akman, "Ata'nın sipariş götürdüğü apartmanda bu caninin babasının daha öncesinde birlikteliği olduğu söylenilen bir kadın oturuyormuş ama o kadın da bir başkasıyla evli. O caninin babası eski kadın arkadaşına 'senin imam nikahlı eşini öldüreceğim' diyor. Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş, onu da tehdit ediyor ve 'senin oğlunu öldüreceğim' diyor. Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; 'artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz' diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı" dedi.
İstanbul'da yaşayan ve 1 yıl önce Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nü kazanan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın acılı annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini iddia etti.