Pantolondaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız
Giydiğimiz kot pantolonlardaki minik deliklerin ne işi yaradığını hep merak etmişizdir. Peki iPhoneların arkasındaki küçük delik ne işe yarıyor? Onların orada durmasının tıpkı diğer detaylar gibi özel bir nedeni var. İşte birbirinden ilginç o bilgiler...
31.07.2019 11:52
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Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?
Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.
Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.
Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.
Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...