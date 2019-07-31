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Pantolondaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Giydiğimiz kot pantolonlardaki minik deliklerin ne işi yaradığını hep merak etmişizdir. Peki iPhoneların arkasındaki küçük delik ne işe yarıyor? Onların orada durmasının tıpkı diğer detaylar gibi özel bir nedeni var. İşte birbirinden ilginç o bilgiler...

31.07.2019 11:52 - Son Güncelleme:
Pantolondaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

Pantolondaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

Pantolondaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

Pantolondaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

Pantolondaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

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