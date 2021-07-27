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Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı baba: "Kendisini boğdu kurtaramadım, yangın mumdan çıktı"

Esenler'de geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde bir evden dumanların yükseldiği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evde 20 yaşındaki Zeynep Üzbaş ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olan ve ağır yaralı olduğu belirtilen Hamdin Üzbaş (40) ise hastaneye kaldırıldı. Daha sonra cezaevine gönderilen baba, hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde iddiaya göre "Kızımla aynı kafede çalışıyorduk. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım. Yine tartışma çıktı, kendisini boğdu. Banyoya götürdüm ancak kurtaramadım. Onu öyle görünce ben de bileklerimi kesip kendimi öldürmek istedim. Evi ben yakmadım, yangın mumdan çıkmış olabilir" ifadeleriyle kendini savundu.

27.07.2021 09:27 - Son Güncelleme: 27.07.2021 09:36
Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı baba: Kendisini boğdu kurtaramadım, yangın mumdan çıktı

İstanbul Esenler'de 20 yaşındaki öz kızını boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş (40)cezaevine gönderildi.

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Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı baba: Kendisini boğdu kurtaramadım, yangın mumdan çıktı

Baba, hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde iddiaya göre "Kızımla aynı kafede çalışıyorduk. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım. Yine tartışma çıktı, kendisini boğdu.

Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı baba: Kendisini boğdu kurtaramadım, yangın mumdan çıktı

Banyoya götürdüm ancak kurtaramadım. Onu öyle görünce ben de bileklerimi kesip kendimi öldürmek istedim. Evi ben yakmadım, yangın mumdan çıkmış olabilir" dedi.

Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı baba: Kendisini boğdu kurtaramadım, yangın mumdan çıktı

Psikolojik tedavi ilaçları da kullandığı tespit edilen babanın ifadesine karşılık kızının boynunda kendi kendisine yapamayacağı boğma izi olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen baba cezaevine gönderildi.

Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı baba: Kendisini boğdu kurtaramadım, yangın mumdan çıktı

ÖLDÜRÜP EVİ YAKTI
İstanbul Esenler'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan dram ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; baba ile 20 yaşındaki kızı Zeynep Üzbaş bir kafede çalışıyorlardı.