Samsun'da eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü
Samsun'da bir eğlence mekanı koruması Yaşar M., iş yerine gelerek bir görevliyi darp eden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'a (28), kurşun yağdırdı. Olayda ağır yaralanan Aydenk ve Karakurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Yaşar M. ise gözaltına alındı.
27.07.2021 08:51
- Son Güncelleme: 27.07.2021 08:51
İddiaya göre Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yaşar M.'nin çalıştığı mekana geldi.
İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) kapı önünde darp eden Aydenk ve Karakurt, içeri girerek eğlence mekanı koruması Yaşar M.'ye saldırdı.