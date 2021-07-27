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Samsun'da eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü

Samsun'da bir eğlence mekanı koruması Yaşar M., iş yerine gelerek bir görevliyi darp eden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'a (28), kurşun yağdırdı. Olayda ağır yaralanan Aydenk ve Karakurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Yaşar M. ise gözaltına alındı.

DHA
27.07.2021 08:51 - Son Güncelleme: 27.07.2021 08:51
Samsun'da eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü

Olay, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi.

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Samsun'da eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü

İddiaya göre Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yaşar M.'nin çalıştığı mekana geldi.

Samsun'da eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü

İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) kapı önünde darp eden Aydenk ve Karakurt, içeri girerek eğlence mekanı koruması Yaşar M.'ye saldırdı.

Samsun'da eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü

Yaşar M. bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı.

Samsun'da eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü

Aydenk, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3, Karakurt ise bacak ve göğüs bölgesine isabet eden 4 kurşunla yaralandı.