Zerdeçal kalp krizi riskini azaltıyor! Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Antioksidanlar tarafından zengin olan zerdeçaldan üretilen ekstrenin kalp krizi riskini azalttığı ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre zerdeçalın sadece kalp krizinden korumadığını, kanser, damar sertliği, bellek bozukluğu gibi sorunların da ortaya çıkmasını önlediğini belirtiyor. Peki zerdaçalın faydaları nerlerdir? İşte şifa deposu zerdeçalın faydaları...

30 Aralık 2018 Pazar, 18:59:02 Güncelleme: 19:13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





