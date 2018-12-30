Zerdeçal kalp krizi riskini azaltıyor! Zerdeçalın faydaları nelerdir?
Antioksidanlar tarafından zengin olan zerdeçaldan üretilen ekstrenin kalp krizi riskini azalttığı ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre zerdeçalın sadece kalp krizinden korumadığını, kanser, damar sertliği, bellek bozukluğu gibi sorunların da ortaya çıkmasını önlediğini belirtiyor. Peki zerdaçalın faydaları nerlerdir? İşte şifa deposu zerdeçalın faydaları...
30 Aralık 2018 Pazar, 18:59:02
Güncelleme: 19:13:01
Baharatların sağlığımızı faydaları tıp dünyasında araştırmalarla kanıtlanmaya devam ediyor...
Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile bilinen zerdeçal baharatından elde edilen ekstreler, yapılan bir araştırmaya göre özellikle bypass ameliyatı olmuş kişilerde kalp krizlerini önlemeye yardımcı olabilir.
Ayrıca uzmanlar, zerdeçalın sadece kalp krizinden korumadığını, kanser, damar sertliği, bellek bozukluğu gibi sorunların da ortaya çıkmasını önlediğini belirtiyor.
Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan bulgular, zerdeçaldaki sarı pigmenti veren curcumin maddesinin bu riskleri hafifletebileceğini gösteriyor.
2012 yılında Beslenme Araştırmaları dergisinde yayınlanan bir araştırma, zerdeçal veya zerdeçal takviyelerinin tüketilmesinin, kişinin kalp ve damar sağlığını aerobik egzersiz kadar iyileştirebileceğini buldu.