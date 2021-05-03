Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Toplumun sadece yüzde 1'i tamamlayabiliyor
Bu test gerçekten bu kadar zorlu mu? İnternette yayınlanan yeni bir zeka testi, kullancılara zor anlar yaşatıyor. Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 soru bulunan testin tamamına her 100 kişiden sadece 1'inin doğru cevap verdiği belirtiyor. Peki testin iddiası ne kadar doğru? Siz çözebilecek misiniz? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında sizleri bekliyor.
03.05.2021 06:20
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Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi. Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.
İşte o sorular...