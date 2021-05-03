RAMAZAN İMSAKİYE
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Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Toplumun sadece yüzde 1'i tamamlayabiliyor

Bu test gerçekten bu kadar zorlu mu? İnternette yayınlanan yeni bir zeka testi, kullancılara zor anlar yaşatıyor. Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 soru bulunan testin tamamına her 100 kişiden sadece 1'inin doğru cevap verdiği belirtiyor. Peki testin iddiası ne kadar doğru? Siz çözebilecek misiniz? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

03.05.2021 06:20 - Son Güncelleme:
Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Toplumun sadece yüzde 1'i tamamlayabiliyor

Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi. Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.

İşte o sorular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Toplumun sadece yüzde 1'i tamamlayabiliyor

1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pelikan
B. Emu
C. Deve kuşu
D. Kartal

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Toplumun sadece yüzde 1'i tamamlayabiliyor

2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

A. Ay
B. Dünya
C. Evren
D. Güneş

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Toplumun sadece yüzde 1'i tamamlayabiliyor

3. İsveç'in para birimi hangisidir?

A. Kron
B. Forint
C. Riyal
D. Sterlin

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Toplumun sadece yüzde 1'i tamamlayabiliyor

4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı'nda bulunmamaktadır?

A. George Washington
B. Abraham Lincoln
C. Andrew Johnson
D. Thomas Jefferson