RAMAZAN İMSAKİYE
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İzmir'de mide bulandıran olay! Fenomen olmak için öldüresiye dövüp videosunu çektiler!

İzmir'de yaşanan bir olay bu kadarına da pes artık dedirtti. Sosyal medyada fenomen olmak için parkta gördükleri ve kendilerinden yaşça küçük olan kız çocuklarını dövüp videosunu çektiler. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, saldırganlardan şikayetçi oldu.

02.05.2021 15:59 - Son Güncelleme: 02.05.2021 15:59
İzmir'de mide bulandıran olay! Fenomen olmak için öldüresiye dövüp videosunu çektile!

İzmir'in Koan ilçesinde yaşanan olay 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınındaki parkta meydana geldi. İddiaya göre İ.E. (14) ve H.K. (14) isimli kız çocukları, yürüyüş yapmak için parka çıktı.

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İzmir'de mide bulandıran olay! Fenomen olmak için öldüresiye dövüp videosunu çektile!

Parkta kendilerine yaklaşan iki kız çocuğu, 'Ne bakıyorsun?' diyerek bir anda kendilerine saldırdı. İki çocuk İ.E. ve H.K.'yi öldüresiye döverken, o esnada üç erkek çocuk da o anları videoya çekmeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca İ.E. ve H.K.'yi darp eden grup, polise yapılan ihbarın ardından olay yerinden uzaklaştı.

İzmir'de mide bulandıran olay! Fenomen olmak için öldüresiye dövüp videosunu çektiler!

MESAJ ATIP ÖZÜR DİLEDİLER
Mağdur çocukların aileleri, çocukları için tedavi gördüğü hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte saldırganlar hakkında şikayetçi olurken, grupta yer alanları tanıyan bir başka çocuk ise saldırganların bilerek ve isteyerek kavga ettiklerini, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomen olmak istediklerini öne sürdü.

İzmir'de mide bulandıran olay! Fenomen olmak için öldüresiye dövüp videosunu çektile!

Olayın emniyete bildirildiğini öğrenen saldırgan kız çocuklarının İ.E. ve H.K.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak özür diledikleri ve daha sonra videolarla birlikte sosyal medya hesabını sildikleri öğrenildi.

İzmir'de mide bulandıran olay! Fenomen olmak için öldüresiye dövüp videosunu çektile!

"ÜNLÜ OLMAYA ÇALIŞIYORLARMIŞ"
Dehşet anlarını anlatan İ.E., "Ben arkadaşımla sahilde otururken bir anda içlerinden birisi 'Ne bakıyorsun?' diye bağırıp üzerimize çullandılar. Beni saçlarımdan tutarak havaya kaldırdı. O sırada diğer kız da arkadaşıma saldırdı. O esnada çığlık attığımı hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Kafamı yere vurduğu için o anı net olarak hatırlayamıyorum. 10 dakika boyunca darp edildik. Ben engellemeye çalışıyordum ama bu sefer de tırnaklarını vücuduma geçirdi. Hala başımda, boynumda ve vücudumda ağrılar var.