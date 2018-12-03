Zekanız ortalamanın üzerinde mi? (Bu testi sadece toplumum yüzde 1'i tamamlayabiliyor)

Bu test gerçekten bu kadar zorlu mu? İnternette yayınlanan yeni bir zeka testi, kullancılara zor anlar yaşatıyor. Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 soru bulunan testin tamamına her 100 kişiden sadece 1'inin doğru cevap verdiği belirtiyor. Peki testin iddiası ne kadar doğru? Siz çözebilecek misiniz? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 10:48:53 Güncelleme: 11:13:49
Zekanız ortalamanın üzerinde mi? (Bu testi sadece toplumum yüzde 1i tamamlayabiliyor)

Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi. Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.

İşte o sorular...

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? (Bu testi sadece toplumum yüzde 1i tamamlayabiliyor)

1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pelikan
B. Emu
C. Deve kuşu
D. Kartal

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? (Bu testi sadece toplumum yüzde 1i tamamlayabiliyor)

2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

A. Ay
B. Dünya
C. Evren
D. Güneş

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? (Bu testi sadece toplumum yüzde 1i tamamlayabiliyor)

3. İsveç'in para birimi hangisidir?

A. Kron
B. Forint
C. Riyal
D. Sterlin

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? (Bu testi sadece toplumum yüzde 1i tamamlayabiliyor)

4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı'nda bulunmamaktadır?

A. George Washington
B. Abraham Lincoln
C. Andrew Johnson
D. Thomas Jefferson

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