İşte Cüneyt Arkın'ın hiç görmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı! (Ünlülerin çocukları)
Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar bir kızı olduğu bilinmiyordu. Cüneyt Arkın'ın bir kızı ve kızından bir torunu olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Arkın, kızını bu zamana kadar kameralardan uzak tuttu tutmasına ama herkes onun gibi değil. Birçok ünlü isim çocuklarını gündemden uzak tutmayı başaramadı. Hatta bazılarının çocukları anne ve babalarının izinden gitti. İşte ünlülerin çocukları...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 14:57:35 Güncelleme: 15:32:37
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