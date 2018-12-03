İşte Cüneyt Arkın'ın hiç görmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı! (Ünlülerin çocukları)

Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar bir kızı olduğu bilinmiyordu. Cüneyt Arkın'ın bir kızı ve kızından bir torunu olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Arkın, kızını bu zamana kadar kameralardan uzak tuttu tutmasına ama herkes onun gibi değil. Birçok ünlü isim çocuklarını gündemden uzak tutmayı başaramadı. Hatta bazılarının çocukları anne ve babalarının izinden gitti. İşte ünlülerin çocukları...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 14:57:35 Güncelleme: 15:32:37
İşte Cüneyt Arkının hiç görmediği kızı ortaya çıktı! (Ünlülerin çocukları)

Cüneyt Arkın'ın kızı usta oyuncunun sosyal medya hesaplarında bile yok. Magazin dünyasından Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanan kızı ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın kimselerin bilmediği kızı...

İşte Cüneyt Arkının hiç görmediği kızı ortaya çıktı! (Ünlülerin çocukları)

PINAR AYLİN VE KIZI MAYA

İşte Cüneyt Arkının hiç görmediği kızı ortaya çıktı! (Ünlülerin çocukları)

PINAR AYLİN VE KIZI MAYA

İşte Cüneyt Arkının hiç görmediği kızı ortaya çıktı! (Ünlülerin çocukları)

CEYLAN VE OĞLU YİĞİT

İşte Cüneyt Arkının hiç görmediği kızı ortaya çıktı! (Ünlülerin çocukları)

CEYLAN VE MELODİ

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