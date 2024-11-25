Zeka testi: Erkek hangisi? Sadece %1 bu IQ testini 5 saniyede geçebilir!

Bu zeka oyunu, görsel ipuçlarını analiz etme ve hızlı çıkarımlar yapma becerilerinizi test edecek. Üç kadının yer aldığı bu görselde, birisi kadın kılığına girmiş bir erkek. Sadece 5 saniyeniz var! Göreviniz, farkları tespit ederek bu kişiyi bulmak.