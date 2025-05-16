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Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti: Meğer suçlu oymuş

Son günlerde tavuk pilav yiyen kişilerin hastanelere başvurduğuna dair birçok haber yapıldı. Toplumda çok sayıda kişi zehirlenmenin nedeninin tavuk olduğunu düşünse de uzmanlar suçlunun pilav olabileceğine işaret ederek, önemli uyarılarda bulundu.

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takvim.com.tr
Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti

Son dönemlerin en çok endişe duyulan gıda ürünü tavuk pilav. Zehirlenme vakalarında hastaneye başvuran hastalar, genellikle en son bu besini yediklerini söylüyorlar.

Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti: Meğer suçlu oymuş

ASIL ZEHİR PİLAVIN İÇİNDE SAKLI

Ülke genelinde herkes zehirlenme vakalarında tavuğu suçlarken, uzmanlar ise asıl zehrin sanılanın aksine pilavın içinde saklı olduğuna dikkat çekti.

Zehirlenmelerin suçlusu tavuk değil pilav mı?

Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti: Meğer suçlu oymuş

Bu durumun temel nedeni pirincin doğası gereği bacillus cereus, adlı bir bakteri ile bulaşık olmasından kaynaklanıyor.

Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti: Meğer suçlu oymuş

Özellikle toprakta bulunan bu bakteri, hasat sırasında pirinçlere bulaşabiliyor. Bu durum toksin denilen bir madde üreterek besin zehirlenmesine neden olabiliyor.

Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti: Meğer suçlu oymuş

HIZLA ÇOĞALIYOR

Bu bakteri pilav pişirildikten sonra uzun süre oda sıcaklığında bekletilirse hızla çoğalabiliyor.

Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti

UZUN SÜRE BEKTİLMEMELİ

Mikrobiyoloji Uzmanı Pervin Avcı, "Pilav özellikle pişirildikten sonra en geç 1-2 saat oda sıcaklığında uzun süre bırakılmadan buzdolabına koyulmalı." diyerek uyarılarda bulundu.

Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti: Meğer suçlu oymuş

Uzman isim zehirlenme belirtilerinin genellikle birkaç saat içerisinde kusma, karın ağrısı ile kendisini gösterdiğini de söyledi.