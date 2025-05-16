Zehirlenme vakaları arttı! Tavuk pilav yerken dikkat! Uzmanlar bilinen yanlışı düzeltti: Meğer suçlu oymuş

Son günlerde tavuk pilav yiyen kişilerin hastanelere başvurduğuna dair birçok haber yapıldı. Toplumda çok sayıda kişi zehirlenmenin nedeninin tavuk olduğunu düşünse de uzmanlar suçlunun pilav olabileceğine işaret ederek, önemli uyarılarda bulundu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 10:27 Paylaş







Son dönemlerin en çok endişe duyulan gıda ürünü tavuk pilav. Zehirlenme vakalarında hastaneye başvuran hastalar, genellikle en son bu besini yediklerini söylüyorlar.

ASIL ZEHİR PİLAVIN İÇİNDE SAKLI Ülke genelinde herkes zehirlenme vakalarında tavuğu suçlarken, uzmanlar ise asıl zehrin sanılanın aksine pilavın içinde saklı olduğuna dikkat çekti. Zehirlenmelerin suçlusu tavuk değil pilav mı?

Bu durumun temel nedeni pirincin doğası gereği bacillus cereus, adlı bir bakteri ile bulaşık olmasından kaynaklanıyor.

Özellikle toprakta bulunan bu bakteri, hasat sırasında pirinçlere bulaşabiliyor. Bu durum toksin denilen bir madde üreterek besin zehirlenmesine neden olabiliyor.