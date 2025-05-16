Samsun'da korkunç olay! Yeğeninin kollarını tutup oğluna öldürtmüş
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olayı azmettirdiği iddia edilen baba, adliyeye sevk edildi. Babanın, kızını kaçıran yeğeninin kollarını tuttuğu ve oğluna "Vur lan vur" dediği ortaya çıktı.
takvim.com.tr
Olay,
Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24) ile konuşmak için buluştu. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.
KİTAPÇIYA SIĞINDI
Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı.
Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
"VUR LAN VUR"
İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin
"Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı.