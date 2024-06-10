EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?

Bir anda bastıran bunaltıcı sıcaklar ile birlikte önümüzdeki iki gün için flaş bir uyarı geldi. 11 Haziran Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı bildirildi. Perşembe ve Cuma günü için ise sıcaklıkların 45 dereceyi bulacağı belirtilerek, vatandaşlardan mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları istendi. Peki bayramda hava nasıl olacak? Bu yaz en sıcak yaz mı? A Haber canlı yayınına katılan İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil'den flaş açıklamalar.
Mayıs ayı serin ve yağışlı geçerken Haziran ayına girdiğimiz ilk günden itibaren kavurucu sıcaklıklarla karşı karşıya kaldık. Meteoroloji hemen hemen her gün sıcak hava uyarısında bulundu hatta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sıcaklıklara dikkat çekerek vatandaşı tedbire davet etti.
EN SICAK YAZ
Bazı illerde 45 dereceyi bulan hava sıcaklıklarının ardından "Bu yaz en sıcak yaz mı" sorusu akıllara geldi.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ"
Şuan yaşadığımız bunaltıcı sıcaklıkların aslında bir başlangıç olduğunu söylenen Gönençgil "Temmuzun başından Ağustosun ortalarına kadar özellikle belli günlerde aşırı sıcaklıklarla karşılaşacağız. Bu yüzden Temmuz ve Ağustos aylarında bir düşüş beklemiyorum. Şehirde yaşayan vatandaşlar sıcak havalardan daha fazla etkilenecek. Bu yaz alarmda olunması gereken bir yaz" dedi.