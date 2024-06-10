EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?

Bir anda bastıran bunaltıcı sıcaklar ile birlikte önümüzdeki iki gün için flaş bir uyarı geldi. 11 Haziran Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı bildirildi. Perşembe ve Cuma günü için ise sıcaklıkların 45 dereceyi bulacağı belirtilerek, vatandaşlardan mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları istendi. Peki bayramda hava nasıl olacak? Bu yaz en sıcak yaz mı? A Haber canlı yayınına katılan İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil'den flaş açıklamalar.