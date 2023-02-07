Deprem sebebiyle milli yas! TBMM'de bayraklar yarıya indirildi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle milli yas ilan edildi. Dün ilan edilen yas sonrası TBMM binasının önündeki Türk bayrağı dışındaki bayraklar yarıya indirildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle milli yas ilan edildi. Milli yas kararı sonrası TBMM binasının önündeki Türk bayrağı dışındaki bayraklar yarıya indirildi.
Türk Bayrağı Kanunu uyarınca TBMM binasının önündeki Türk bayrağı milli egemenliği temsil ettiği için hiçbir zaman, Anıtkabir'deki bayrak da 10 Kasım dışında yarıya indirilemiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ YAS KARARINI DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle dün gece 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
"12 ŞUBAT 2023 PAZAR GÜNÜ GÜNEŞİN BATIŞINA KADAR..."
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.