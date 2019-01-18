Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 18 Ocak 2019 hava durumu

MEteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Sivas, Kayseri, Ordu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir.