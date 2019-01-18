Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 18 Ocak 2019 hava durumu
Önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların önümüzdeki birkaç gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Ocak 2019 Cuma günü hava durumu tahminleri...
Son haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ülke genelini terk etti. Sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üstüne çıkarken, bazı iller için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava durumu tahminine göre ülke genelinde kar yağışı gözükmüyor. İşte hava durumu tahminleri...
MEteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Sivas, Kayseri, Ordu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir.
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 5°C, 14°C
Az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 12°C
Az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla kıyı kesimleri çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 4°C, 13°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 9°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
UŞAK -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu